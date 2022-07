البحرية الأمريكية تضبط أسلحة على مركب إيراني في بحر العرب

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت أسلحة على مركب صيد “إيراني المنشأ” في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري، بحسب ما ذكره موقع “dvidshub”.

وجاء في تغريدة نشرتها القيادة في حسابها على “تويتر”: “أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، ضبط أسلحة على مركب صيد مجهول الهوية في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري”.

وقالت القيادة في تغريدة على تويتر إن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت “حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و 226600 طلقة ذخيرة” على متن المركب.

وأوضحت القيادة أن ضبط الأسلحة جاء خلال “الصعود إلى المركب للتحقق من هوية العلم، وفقاً للقانون الدولي المتعارف عليه”.

U.S. 5th Fleet ships seized approx. 1,400 AK-47 assault rifles & 226,600 rounds of ammunition from a stateless fishing vessel during a flag verification boarding in accordance with customary international law in the North Arabian Sea, Dec. 20. Read more ⬇️https://t.co/dT4uKihAaT

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 22, 2021