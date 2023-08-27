البحرية الأمريكية: لابد من التصدي "للسلوك العدواني" للصين

قال قائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، الأحد، إنه لابد من التصدي “للسلوك العدواني” للصين في بحر الصين الجنوبي وضبطه بما في ذلك استخدام خفر سواحلها لمدافع المياه ضد قارب فلبيني.

وأكد نائب الأدميرال كارل توماس للفلبين دعم الولايات المتحدة في مواجهة “التحديات المشتركة” في المنطقة قائلا “قواتي موجودة هنا لسبب ما”.

والأسطول السابع هو أكبر أساطيل البحرية الأمريكية المنتشرة خارج الولايات المتحدة ومقره في اليابان. ويدير ما يصل إلى 70 سفينة ولديه نحو 150 طائرة وأكثر من 27 ألفا من جنود البحرية.

ويعمل على مساحة تبلغ 124 مليون كيلومتر مربع من قواعد في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقال توماس لرويترز “عليك أن تتحدى الأشخاص الذين يعملون بشكل غير واضح. عندما يسيطرون شيئا فشيئا ويدفعونك للوراء، عليك أن تصدهم وأن تبحر وتعمل”.

وأضاف “لا يوجد حقا مثال أفضل للسلوك العدواني من الفعل الذي حدث في الخامس من أغسطس في المياه الضحلة”.

وفي ذلك اليوم، استخدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدافع المياه ضد قارب فلبيني يحمل إمدادات للقوات على متن سفينة حربية أرسلتها مانيلا عمدا إلى منطقة المياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي، وهو خط تتنافس الولايات المتحدة وبكين عليه في المنطقة.

وقال توماس إنه أجرى مناقشات مع نائب الأدميرال ألبرتو كارلوس، رئيس القيادة الغربية الفلبينية المشرفة على بحر الصين الجنوبي، “لفهم التحديات التي يواجهها من أجل إيجاد فرص تمكنه من مساعدته”.

وذكر توماس أمس السبت أنه انضم إلى رحلة جوية من مانيلا “للاستكشاف والتحقق من الأوضاع في بحر الصين الجنوبي”.

وفازت الفلبين بقرار تحكيم دولي ضد الصين في عام 2016 بعد أن قالت محكمة إن مطالبة بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني.

وبنت الصين جزرا لأغراض عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وتتداخل مزاعمها بالسيادة مع المناطق الاقتصادية الخالصة للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.

ولم ترد السفارة الصينية لدى مانيلا على طلب للتعليق.