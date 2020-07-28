البحرية الأميركية تصف تدريبات إيرانية في مياه الخليج بالمتهورة وغير المسؤولة

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وصفت البحرية الاميركية تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج ب”المتهورة وغير المسؤولة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس ريبيكا ريباريتش لوكالة فرانس برس: “نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات”، مضيفة “نرى دائما هذا النوع من السلوك متهورا وغير مسؤول”.

وأكّدت أنّ “هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به”.