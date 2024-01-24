البحرية الأميركية تعترض صواريخ في البحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين

كشفت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” اليوم الأربعاء، أنّ سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال، عادتا أدراجهما، بعد أن شاهدتا انفجارات قريبة.

وقالت الشركة في بيان: “أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأميركية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضًا”.

وذكرت ميرسك أنّ السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وتشغل السفينتين وحدة تابعة لميرسك بالولايات المتحدة تتولى الشحن لوزارتي الدفاع والخارجية وهيئة المعونة الأميركية وغيرها من الوكالات الحكومية.

وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.