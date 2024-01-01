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البحرية الأميركية تعيد حاملة طائرات في شرق المتوسط إلى قاعدتها الأصلية

منذ ساعة واحدة
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية

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قالت البحرية الأمريكية الاثنين إن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد ستعود إلى قاعدتها الأصلية في فيرجينيا تاركة شرق البحر المتوسط بعد أن جاءت لدعم إسرائيل في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأصبحت حاملة الطائرات الأمريكية رمزا قويا للدعم الأمريكي لإسرائيل بعد توجهها سريعا للقرب من إسرائيل بعد هجوم الجماعة الفلسطينية المسلحة. وتعمل الحاملة بالطاقة النووية وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية تقل على متنها أكثر من 4000 فرد وثمانية أسراب من الطائرات.

وأدى هجوم حماس إلى حرب في غزة حولت فيها القوات الإسرائيلية معظم القطاع إلى أنقاض وقتلت الآلاف وألقت بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أودى بحياة 1200 شخص. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية في غزة التي تديرها حماس إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 22 ألف شخص.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان “بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل على الفور، صدرت أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر. فورد بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط​​ للمساهمة في الردع الإقليمي وموقفنا الدفاعي”.

وأطال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمد بقاء الحاملة ثلاث مرات أملا في أن يؤدي وجودها إلى ردع إيران وجماعات متحالفة معها، وتحديدا حزب الله اللبناني، عن مهاجمة إسرائيل.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من ميليشيات متحالفة مع إيران. وعطل الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن التجارة العالمية بمهاجمتهم ناقلات تجارية وسفن شحن في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت البحرية الأمريكية “ستواصل وزارة الدفاع تعزيز موقف قوتها الجماعية في المنطقة لردع أي دولة أو طرف غير دولة من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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