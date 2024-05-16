البحرية الأميركية تكمل ربط الميناء العائم للمساعدات بشاطئ غزة

أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، عن إتمام عملية ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة اليوم الخميس، مما يمهد الطريق لبدء إيصال المساعدات في وقت قريب.

وقال كوبر “قبل ساعات قليلة، ثُبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة”، وفقا لفرانس برس.

وأوضح كوبر في تصريحات لصحفيين “أعتقد أن حوالى 500 طن من المساعدات ستصل في اليومين المقبلين. إنها كمية كبيرة جدا، وهي موزّعة الآن على العديد من السفن”.

ووفقا للمسؤول، فإنه يجري تفتيش المساعدات الإنسانية في قبرص، وبمجرد وصولها إلى اليابسة سيتم تفريغها ونقلها إلى غزة في غضون ساعات.

وأوضح كوبر “هناك آلاف الأطنان من المساعدات الآتية. نحن نرى تدفق كميات كبيرة من المساعدات إلى قبرص لتوزيعها” في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه “لن تكون هناك قوات عسكرية أميركية على الأرض في غزة”، لافتا إلى أن 3 سفن عسكرية أميركية إضافية ستشارك في جهود الإغاثة خلال الأيام المقبلة، كما ستشارك بريطانيا بسفينة.

وأعلن الرئيس جو بايدن عن الميناء العائم في مارس لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة مع نزوح معظم السكان هربا من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف جري فلسطيني.