البحرية الأميركية تنقذ بحارة إيرانيين في الخليج العربي

قالت البحرية الأميركية، الأحد، إنها أنقذت إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في مياه الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان: “أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأميركية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلت في المياه لمدة 8 أيام” في مياه الخليج”.

وأضافت أن “سفينة الشحن تشارلز درو وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة”.

وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن “البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة”.

ويتمركز الأسطول الأمريكي الخامس، في منطقة الخليج العربي، وهو مسؤول عن عمليات بحرية الولايات المتحدة في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وشرق أفريقيا. مركزه قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.