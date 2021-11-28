الأحد 23 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 28 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البحرية الأميركية تنقذ بحارة إيرانيين في الخليج العربي

منذ ساعة واحدة
حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج أبراهام لينكولن

حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج أبراهام لينكولن

A A A
طباعة المقال

قالت البحرية الأميركية، الأحد، إنها أنقذت إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في مياه الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان: “أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأميركية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلت في المياه لمدة 8 أيام” في مياه الخليج”.

وأضافت أن “سفينة الشحن تشارلز درو وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة”.

وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن “البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة”.

ويتمركز الأسطول الأمريكي الخامس، في منطقة الخليج العربي، وهو مسؤول عن عمليات بحرية الولايات المتحدة في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وشرق أفريقيا. مركزه قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار في مدينة إدلب
    المرصد: الجيش السوري يقصف مناطق بريف إدلب
    هولندا تواجه متحور كورونا بإجراءات جديدة
    هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”
    الأردن
    الأردن يتفق مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السمسم
    علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم
    رياض سلامة
    تصريحات “مثيرة” لرياض سلامة.. هل ستسترد الليرة اللبنانية توازنها؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء “محلّق”.. كم بلغ؟