البحرية الأميركية: مدمراتنا ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر

أكد قائد مجموعة المدمرات الأميركية المرافقة لحاملة الطائرات “آيزنهاور”، ديف روي، على استمرارية البحرية الأميركية في توفير الدعم لحركة السفن عبر البحر الأحمر بشكل يومي.

وأضاف أن المدمرات الأميركية ترافق السفن التجارية في البحر الأحمر.

ووصف المدمرات بالـ”متينة جداً وقدراتها في الدفاع عن مجموعة حاملات الطائرات وحركة التجارة ليس لها نظير.. فالمدمرات توفر مستويات مختلفة من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية”.

وقال “لقد دافعنا عن قواتنا بكل شراسة بعد مهاجمتنا بالأساليب المختلفة، كما قمنا بشن هجمات دفاعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى داخل اليمن لدعم عملياتهم”. في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث”.

ووجهت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذا، وأفادت القيادة المركزية الأميركية مساء أمس الأحد بأن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم السبت.

وأضافت في بيان أن إحدى الطائرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما الأخرى دُمرت على الأرض قبل إطلاقها.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن المنظومتين الجويتين للحوثيين تمثلان تهديداً للسفن التجارية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.