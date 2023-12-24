البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز جديدة وسط توتر إقليمي متزايد

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن البحرية الإيرانية تسلمت صواريخ كروز يصل مداها إلى ألف كيلومتر إضافة إلى طائرات هليكوبتر للاستطلاع.

جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني قوله “مدى صاروخ كروز ’طلائیة’ يبلغ أكثر من ألف كيلومتر وهو صاروخ ذكي يمكنه تغيير الأهداف في أثناء المهمة”.

وقال إيراني إن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة وصواريخ كروز البحرية من بين الأسلحة الجديدة التي أٌضيفت إلى ترسانة البحرية، مضيفا أن “كل هذه المعدات صممتها وأنتجتها الصناعات العسكرية الإيرانية”.

وعلى الرغم من قول محللين عسكريين غربيين إن إيران تبالغ في بعض الأحيان في قدراتها، تشكل الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع عنصرا رئيسيا في العتاد العسكري لطهران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس السبت إن طائرة مسيرة مرسلة من إيران ضربت ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا في المحيط الهندي، وهو حادث يسلط الضوء على تصاعد التوتر الإقليمي ويمثل خطرا جديدا على ممرات الشحن البحري في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق على قطاع غزة.

ونفت إيران أمس السبت اتهامات الولايات المتحدة لها بالتورط في التخطيط لهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران على سفن تجارية في البحر الأحمر.