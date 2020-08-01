البحرية الاميركية تستهزئ من سفينة إيران الوهمية

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ذكرت البحرية الأميركية في عنوان منشورها أن “إيران تبني سفينة وهمية”، أعلى صورة فوتوغرافية تكشف عن منظر علوي للسفينة الوهمية، بينما تقبع في ميناء، ضعيفة وغير محمية، وعلق المنشور تحت الصورة قائلًا: “إنهم [الإيرانيين] خبراء في ذلك [بناء السفن الوهمية]”.

وسخرت البحرية الأميركية من إيران كونها بلداً “صاحب خبرة” في بناء سفينة وهمية لاستخدامات التدريبات والمناورات، عبر منشور على منصة “إنستغرام” أظهر حاملة طائرات أميركية وهمية تحمل علامة التصويب لإطلاق النار، عبارة عن دائرة حمراء يتوسطها مركز الهدف، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

ويأتي هذا المنشور بعد أن قامت إيران ببناء نسخة مقلدة من حاملة الطائرات “نيميتز”، التي قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صاروخ عليها في مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الثلاثاء وسط توترات بين إيران وواشنطن.

وتم بث هذا التدريب على شاشات التلفزيون الحكومي الإيراني وأدانته البحرية الأميركية ووصمته بأنه إجراء “غير مسؤول ومتهور”.

وعقبت “ياهو نيوز” على أنباء المناورة الإيرانية قائلة: لا تمتلك إيران سفنا عملاقة باستثناء تلك النسخة المقلدة (الوهمية).

وأظهر التدريب مدى ضآلة ما قُصد به أن يكون استعراضا للقوة بالمقارنة مع براعة البحرية الأميركية، التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، والتي تضم ترسانة أسلحتها ومعداتها 11 حاملة طائرات. فيما صرح قائد الحرس الثوري الإيراني جنرال حسين سلامي للتلفزيون الحكومي الإيراني قائلًا إن “ما ظهر في هذه المناورات على مستوى القوات الجوية والبحرية كان تدريبات هجومية”.