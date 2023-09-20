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البحرية البرازيلية تصادر 3.6 طن من الكوكايين على قارب متجه لأفريقيا

منذ 40 دقيقة
علم البرازيل

علم البرازيل

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قالت البحرية البرازيلية الثلاثاء إنها صادرت 3.6 طن من الكوكايين على قارب قبالة ساحل ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد، في أكبر ضبطية بحرية منفردة لمخدرات للبرازيل.

وقالت البحرية في بيان لها إنها استولت على قارب صغير بمحرك يستخدم لنقل الأشخاص والبضائع بمحاذاة الساحل وعليه خمسة من أفراد الطاقم متجهين إلى أفريقيا. وتم قطر القارب بسفينة استطلاع إلى ميناء ريسيفي.

وأشارت البحرية إلى مصادرة أكثر من 17 طنا من الكوكايين و4.3 طن من الحشيش و695 طنا من السجائر و113.34 طن من الأسماك و14 طنا من الماريجوانا و3146 مترا مكعبا من الخشب منذ 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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