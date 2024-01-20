البحرية البريطانية: اصطدام سفينتين في ميناء البحرين دون وقوع إصابات

أعلنت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما البعض في ميناء البحرين.

وأضافت أنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع أمس الجمعة وأنها فتحت تحقيقا في الأمر.

تعمل البحرية الملكية مع البحرية الأمريكية في منطقة الخليج في محاولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من تصاعد الهجمات التي تشنها حركة الحوثي من اليمن.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض صراعا مع إسرائيل في قطاع غزة. وعرقلت الهجمات مسارات التجارة العالمية وأثارت مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة تشيدينجفولد تبحر إلى الوراء نحو السفينة بانجور التي كانت راسية في الميناء. وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة بانجور من أثر الاصطدام بها.

وقال الأميرال إدوارد آلجرين قائد العمليات بالبحرية الملكية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

وأضاف “أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.

ومضى يقول “في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة”.