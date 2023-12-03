الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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البحرية البريطانية تحذر من انفجار محتمل بمضيق باب المندب

منذ 20 دقيقة
سفينة - أرشيفية

سفينة - أرشيفية

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والشهر الماضي، استولت جماعة الحوثي -التي تسيطر على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر- على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، وأطلقت في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل، وتعهدت باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

ولم يعلق الحوثيون بعد على حادث اليوم.

وقد استجابت سفينة حربية أميركية -الأسبوع الماضي- لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل بخليج عدن استولى عليها مسلحون.

    المصدر :
  • وكالات

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