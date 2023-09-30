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البحرية السنغالية تعترض قاربين يحملان 272 مهاجرا

منذ 39 دقيقة
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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قالت البحرية في السنغال إنها اعترضت قاربين خشبيين يحملان 272 ممن يعتقد أنهم مهاجرون على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل العاصمة دكار أمس الجمعة.

وأضافت في منشور على الإنترنت، السبت، أن سبعة أطفال و16 امرأة كانوا من بين الركاب الذين نُقلوا إلى قاعدة بحرية في دكار.

ويقطع آلاف المهاجرين مئات الأميال من مياه المحيط الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام في مغامرة محفوفة بالمخاطر للبحث عن حياة أفضل. وفصل الصيف هو الفترة الأكثر ازدحاما بخوض غمار هذه الرحلة.

ولقي ما لا يقل عن 559 شخصا حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في عام 2022 بينما سقط 126 ما بين قتيل ومفقود على نفس الطريق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مع تسجيل 15 حادث غرق وفقا لما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

    المصدر :
  • رويترز

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