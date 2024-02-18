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البحرية المغربية تنقذ 141 مهاجرا أفريقيا في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية

منذ 32 دقيقة
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجرا أفريقيا (الأحد 18-2-2024) على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري.

وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير شباط.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.

ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت مؤخرا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير كانون الثاني.

وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصا في البحر في عام 2023 بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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