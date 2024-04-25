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البحرية الملكية البريطانية تسقط صاروخا للحوثيين استهدف سفينة تجارية

منذ 9 دقائق
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أفادت بريطانيا اليوم الخميس أن السفينة (دياموند) التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن لاستهداف سفينة تجارية.

وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان “تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.
وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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