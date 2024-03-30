البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية مختطفة في بحر العرب

قالت البحرية الهندية إنها حررت سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب أمس الجمعة 29\3\2024، وأنقذت أفراد الطاقم دون أن يلحق بهم أذى.

وكانت سفينة الصيد “الكامبر 786” في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس\آذار عندما ورد أن قراصنة اعتلوها، وفقا لبيان صادر عن البحرية في وقت متأخر من أمس الجمعة 29\3\2024.

وقالت البحرية إنها اعترضت السفينة باستخدام سفينتين لتبدأ إجراءات مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة أجبرت القراصنة على الاستسلام.

وأضافت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير.

وقالت في بيان “تقوم فرق متخصصة تابعة للبحرية الهندية حاليا بعمليات فحص شاملة والتحقق من صلاحية سفينة الصيد للإبحار من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية”.

كانت البحرية الهندية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الهند تعاملت مع 18 واقعة ونشرت 21 سفينة وخمسة آلاف فرد بالتناوب واعتلت أكثر من ألف سفينة وقامت بإجراءات تدقيق فيها. ونشرت أكثر من 10 سفن حربية في بعض الأيام وهو وجود لم يسبق له مثيل.

ومن خلال استغلال تركيز القوات الغربية على حماية السفن من هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر، نفذ القراصنة أو حاولوا تنفيذ أكثر من 20 عملية اختطاف لسفن منذ نوفمبر\تشرين الثاني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتصاعد أزمة شركات الشحن العالمية.