البحرين تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران

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دعت مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي ، لتمديد حظر شراء السلاح المفروض على إيران .

دعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي البحريني، الدول الأعضاء بمجلس الأمن أخذ رسالة مجلس التعاون الخليجي حول تمديد حظر السلاح لإيران بعين الاعتبار.

وقال، في تغريدة عبر تويتر،: “إن رسالة دول مجلس التعاون إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السلاح لإيران هي رسالة تعكس موقفا واضحا ومخاوف جادة لدى الدول المجاورة لإيران بشأن برامج إيران التسليحية ودعمها للمجاميع الإرهابية في المنطقة”.

وأضاف: “على الدول أعضاء المجلس أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”.

وأمس الأحد، طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران.

جاء ذلك في رسالة بعثها نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس الأمن الدولي.

وتتزامن دعوة “التعاون الخليجي” مع جلسة مرتقبة يعقدها مجلس الأمن الدولي، هذا الأسبوع، يناقش فيها مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستقدم هذا النص على الرغم من معارضة الصين وروسيا اللتين يمكن أن تستخدما حق النقض (الفيتو).

وتطالب الرسالة التي بعث بها الحجرف، بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231،. المتعلق تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي في الـ 18 من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ولفت الحجرف في رسالته إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة بالمنطقة، وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية.

كما أكد عدم التزام إيران منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، سواء مباشرة أو عبر المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها.

وأمام هذه الحيثيات، شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أنه “من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران” إلى أن تتخلى الأخيرة عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح.

وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن و استقرار المنطقة والعالم.

والقرار المشار إليه هو الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقا، ببذل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر.