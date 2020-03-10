أخبار العالم

البحرين تعلن عن وصول أول دفعة من رعاياها العالقين في إيران

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء عن وصول أول دفعة من رعاياها العالقين في إيران، على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة لهذا الغرض.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن المجموعة التي تم إجلاؤها، أخضعت فور وصولها للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناء على نتائجها نقل الجميع لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج، وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، حسب وكالة أنباء البحرين.

وأضافت الوزارة أن ”العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء الدفعات الأخرى حسب المقرر له في خطة الإجلاء، مؤكدة جاهزية واستعداد كافة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران“.

المزيد من الأخبار

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المغرب

إيران.. 54 حالة وفاة جديدة بسبب “كورونا” وارتفاع…

من جانبه أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن أمله في أن يسفر ما وصفه بـ“التعامل الإيجابي“ لحكومة البحرين عن عودة بقية البحرينيين العالقين إلى بلادهم.

وأشار في حديث نقلته وكالة ”إرنا“ الرسمية اليوم الثلاثاء إلى عودة الدفعة الأولى والتي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمانية.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

رئيس برلمان أوروبا يعزل نفسه بسبب “كورونا”

أخبار العالم

السعودية: سلوك إيران يقوّض جهود مكافحة “كورونا”

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يعلق على فيديو انتظار أردوغان لبوتين ..”قلة احترام”

أخبار العالم

أرامكو تزيد إنتاجها 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى

أخبار العالم

مصر .. ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا

أخبار العالم

اعتقال مشتبهين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني