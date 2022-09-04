البحرين تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي "ممتلكات"

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (الأحد 4-9-2022) أن ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي ممتلكات البحرين القابضة برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وأصدرت ممتلكات، التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار، نتائجها السنوية المستقلة في يونيو حزيران، والتي أظهرت تحولها للربحية في 2021 بعدما تكبدت خسائر في 2020.

وتشمل محفظتها حصصا في فريق السباقات البريطاني وشركة صناعة السيارات ماكلارين، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين.

وارتفع العام الماضي حجم أصول “ممتلكات”، الذي تم تأسيسه في 2006، إلى 18.4 مليار دولار بزيادة 4% عن مستويات 2020 البالغة 17.7 مليار دولار، وحقق الصندوق أرباح للمرة الأولى منذ 2018 بنحو 875 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في آخر 5 سنوات وعلى الإطلاق.

ويستثمر الصندوق في البحرين وخارجها بعدة قطاعات بينها الخدمات المالية والعقارات والسياحة والصناعة والتعليم والطيران والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والسيارات، ويمتلك حصص في شركات كبرى منها ماكلارين البريطانية للسيارات، وبنك البحرين الوطني، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).