البحرين تنفذ 4 أحكام بـ”إرهابي” مرتبط بالحرس الثوري

أعلنت السلطات البحرينية، إيداع أحد المتهمين المتورطين في عدة عملية إرهابية بالبلاد، في السجن، بعد حصوله على تدريب من الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين فإن المدان -الذي تم تسليمه مؤخرا إلى المملكة- محكوم عليه في قضايا إرهابية،تشمل 4 عقوبات بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات وغرامات مالية.

وصنفت السلطات البحرينية هذا المدان بأنه “من أخطر العناصر الإرهابية”؛ حيث كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين.

وكشفت التحقيقات عن تنظيم المدان وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق.

وكان الهدف الرئيسي من هذه التدريبات استهداف الأماكن الحساسة والحيوية في البحرين، والتعدي على السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها.

وأكدت التحقيقات أن المحكوم عليه شارك فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية؛ إلى أن هرب إلى إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل البحرين.

ومن بين العمليات الإرهابية كان استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014 ونجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها أحداث تفجير مركز المعارض.

وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها.

وصدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسؤوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية في المملكة.

يذكر أن النيابة العامة البحرينية طالبت بعقوبة أشد ضد المتهم نظراُ للجرائم الإرهابية التي تورط فيها، إلا أن المحكمة أصدرت أحكامها المعلنة حسب النظام القضائي لمملكة.

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 49 عاما تم تسليمه “بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدولة الصديقة”.

والثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنّ “إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكّنت من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعى أحمد جعفر محمد علي”.

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 49 عاما تم تسليمه “بعد التنسيق والتواصل مع “إحدى الدولة الصديقة”، في إشارة إلى صربيا، التي سلمته للبحرين، بناء على النشرة الحمراء للإنتربول.