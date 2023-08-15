البحرين تُوقع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية بسعة 72 ميغاوات

أعلنت البحرين توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميغاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلثاء.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله، إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.

وأشارت الوكالة، إلى أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميغاوات.