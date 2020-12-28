البحرين: نثق بدور السعودية في رأب الصدع الخليجي

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الأحد، على ثقة بلاده بدور السعودية بالحفاظ على تماسك مجلس التعاون، ورأب الصدع الخليجي“.

وجاء ذلك وفق ما ذكره الزیاني، الذي ترأست بلاده أعمال الدورة الوزارية التحضيرية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكر البیان الختامي للاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أن الزیاني يتطلع إلى أن تكون القمة التي تستضیفھا السعودية وبحضور قادة دول المجلس موفقة وناجحة“.

وأعرب الزياني عن“الثقة التامة في السعودیة، ودورھا في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون، ورأب الصدع الخلیجي، وبدء مرحلة جدیدة لتعزیز الحوار الخلیجي تحقیقًا لأھدافنا في المستقبل“.

وأكد على ضرورة إنھاء الصراعات والنزاعات الإقلیمیة بالطرق السلمیة، ووفقًا للمواثیق الدولیة، ومبادئ حسن الجوار.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة، رحب فيها بوزراء خارجية دول المجلس مهنئًا مملكة البحرين لتوليها رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، كما شكر دولة الإمارات العربية المتحدة على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة -بحمد الله- من عقد أكثر من 733 اجتماعًا على المستويات كافة، بما فيها اجتماع المجلس الوزاري اليوم، تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأوضح الحجرف أن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الأربعة الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.