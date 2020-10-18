البحرين وإسرائيل توقعان سبع مذكرات تفاهم

وقعت البحرين وإسرائيل، سبع مذكرات تفاهم، وذلك في إطار اتفاق تأييد السلام الذي أبرمه البلدان بواشنطن، في ايلول الماضي، تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية.

وشملت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، الأحد، في المنامة، عددا من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

ووصل وفد إسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي في وقت سابق من الأحد، إلى البحرين، في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، لتفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.

ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى “تعاون اقتصادي موسع” بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إن الزيارة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين.

وأكد الزياني أن إعلان السلام يمثل خطوة تاريخية مهمة تعكس اهتمام ملك البحرين بتحقيق الأمن والسلام والإزدهار في المنطقة.