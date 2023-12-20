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المركزي الأوروبي: تأثير هجمات البحر الأحمر على التضخم "غير مؤكد"

منذ 54 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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أشار فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى أن البنك يراقب الوضع في البحر الأحمر لكن من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات على السفن ستؤثر على التضخم وفي أي اتجاه.

وقال لين أمام جمهور في دبلن “من الواضح أن الاختناقات من أي نوع تمثل مشكلة كبيرة”.

وأضاف “لكن… (فيما يتعلق) بالتأثير الصافي على التضخم، هناك ضغوط في كل اتجاه هناك”.

تصعيد الحوثيون

وصعد الحوثيون هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، وعلقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

والإثنين أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بطائرتين مسيَرتين سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر، الأحمر إحداهما نرويجية.

وحذر الجماعة في بيان “كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه أخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء”.

    المصدر :
  • رويترز

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