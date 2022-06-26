الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البحر الأسود.. أنقرة وموسكو تسعيان لـ"بناء نظام إقليمي جديد"

منذ 6 دقائق
خارطة توضح الدول المطلة على البحر الأسود

خارطة توضح الدول المطلة على البحر الأسود (vectorstock)

A A A
طباعة المقال

كشف تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست”، عن سعي روسي وتركي لـ”بناء نظام إقليمي جديد” يعيد تشكيل خارطة البحر الأسود، وبما يحقق مصالحهما الوطنية بشكل أكبر.

ويمتاز البحر الأسود بأهمية استراتيجية نظرا لموقعه الذي يتيح منافذ عديدة في القارة الأوروبية خاصة في البلقان وأوروبا الوسطى، وحتى شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز.

وأوضح التحليل أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، اكتسبت المنطقة أهمية استراتيجية، لأنها توفر طرقا للنقل تصل لآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وهو ما جعلها تمتاز بأهمية جيوسياسية خاصة بعد عام 2000.

ورغم تجاهل منطقة البحر الأسود إلى حد كبير من قبل الدول الغربية منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أن روسيا وتركيا عملتا بشكل مكثف لتعزيز قدراتهما السياسية والاقتصادية، والتي وصلت إلى حد “بناء نظام إقليمي جديد”.

ويتسم النظام الإقليمي الجديد بتوازن من كلا البلدين، إذ يستخدمان “استراتيجيات دبلوماسية مرنة” تعتمد على التكامل والاعتراف المتبادل بمجالات النفوذ، والاستعداد لتقديم تنازلات لتحقيق نتائج لكلا الطرفين، بحسب التحليل.

وتشير المجلة إلى أن الهدف الأساسي من التعاون بين أنقرة وموسكو يكمن بصياغة “قواعد مشتركة” و”الأولويات الإقليمية” والتي تضم “منع زيادة النفوذ الغربي في المنطقة”، حيث ينظر كلا البلدين إلى نفسيهما على أنهما قوى إقليمية عظمى، ويرون منطقة البحر الأسود جزءاً من خطاب “سياستهما الخارجية”.

الدول الغربية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت تنظر لتركيا باعتبارها ثقلا “موازنا” لروسيا، باعتبارها القادرة على مقاومة التحركات الروسية في منطقة البحر الأسود، واعتقدوا أن أنقرة ستشكل “الملف الأمني للمنطقة” وتزيد الهيمنة الغربية في المنطقة.

ولكن بعد عام 2007، ظهرت تغيرات ديناميكية غير متوقعة في السياسة الخارجية التركية، ناهيك عن انتهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، فيما اتجهت أنقرة لاتباع سياسة نشطة في البحر الأسود، ولعبت دورا إقليميا هاما خاصة فيما يتعلق بتحديد “هيكل الأمن الإقليمي مع روسيا”.

وعلى مدى السنوات الماضية، قلل الغرب من شأن هذه الديناميكيات السياسية المتغيرة في منطقة البحر الأسود، إذ يتم التركيز على “عدوانية روسيا”، فيما تحتاج الدول الغربية إلى إعادة تفكير جذري في التقارب الأيديولوجي بين موسكو وأنقرة، وفقا للتحليل.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
جونسون يرد على المطالبات باستقالته.. باق حتى منتصف الثلاثينات!
جو بايدن
بايدن يصل "شلوس إلماو" للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نيرة أشرف
الجريمة التي هزّت مصر.. اعترافات جديدة ومثيرة لقاتل طالبة المنصورة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
الدولار
لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟