سفينتان أخريان تغادران ميناء أوكرانيا على البحر الأسود

أعلن أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، عن مغادرة سفينتي شحن أخريين ميناء بالقرب من أوديسا، وهما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان تبحران من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح بالإبحار الآمن لسفن الحبوب.

وذكر كوبراكوف أن سفينتي شحن الحبوب (آنا تيريزا) و(أوشن كورتسي) غادرتا ميناء بيفديني عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية.

وتحاصر روسيا الموانئ الأوكرانية منذ غزوها جارتها في فبراير شباط 2022، وهددت بمعاملة جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة بعد الانسحاب في يوليو تموز من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأعلنت أوكرانيا ردا على ذلك تشغيل “ممر إنساني” على الساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبلغاريا. وتمكنت حتى الآن سفينتان كانتا محاصرتين في موانئ أوكرانية خلال الغزو من الاستعانة بالممر في الرحيل.

وكتب كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، أن آنا تيريزا تحمل 56 ألف طن متري من الحديد الزهر وأن أوشن كورتسي تحمل 172 ألف طن من الحديد الخام المركز.

وأظهرت بيانات خريطة تفاعلية أن السفينتين تبعدان أكثر من عشرة كيلومترات عن الشاطئ اليوم الجمعة وأنهما مبحرتان باستخدام محركيهما ومتوجهتان نحو الجنوب الشرقي.

وكتب المحامي الأوكراني أولكسي هونتشارينكو المقيم بأوديسا على تطبيق تيليجرام اليوم الجمعة أن سفينتين شوهدتا بالقرب من المدينة. ونشر صورة تظهر فيها سفينتان بعيدتان في الأفق. ولم يتسن لرويترز التحقق من تاريخ الصورة أو موقعها.

وسمح اتفاق الحبوب، قبل انسحاب موسكو منه، لأوكرانيا وهي من أكبر مصدري الحبوب بشحن ملايين الأطنان من منتجاتها إلى دول أخرى خلال الغزو الروسي.