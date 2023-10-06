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تركيا تنفي اصطدام سفينة تابعة لها بلغم في البحر الأسود

6 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 5:37 مساءً
سفينة شحن تركية- أرشيفية

سفينة شحن تركية- أرشيفية

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أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية وقبطان سفينة لرويترز اليوم الجمعة، أن سفينة شحن عام ترفع علم تركيا، كانت مبحرة أمس الخميس في البحر الأسود في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني، لم تصب بأضرار بسبب انفجار وقع في المنطقة.

وذكرت الهيئة “وقع انفجار على بعد 15 إلى 20 مترا خلف سفينة كافكاميتلر خلال إبحارها قبالة ساحل رومانيا/(ميناء) سولينا في طريقها إلى ميناء إسماعيل من ميناء باتومي”.

وأضافت أن السفينة واصلت الإبحار نحو وجهتها لتوصيل شحنتها عقب عمليات التفتيش وأن ليس هناك أدلة على تسبب لغم في حدوث الانفجار.

وقالت مصادر ملاحية بحرية لرويترز أمس الخميس إن السفينة اصطدمت بلغم بحري ولحقت بها أضرار طفيفة، إلا أن طاقمها بخير.

وذكرت شركة كافكاميتلر ماريتايم المشغلة للسفينة ومقرها إسطنبول أن السفينة حاليا في طريقها إلى ميناء إسماعيل وأن تزاحما للسفن في مجرى الدانوب هو السبب في تحركها ببطء. وأضافت الشركة أن الطاقم بخير وأن السفينة ليست بحاجة إلى أي صيانة.

وقال قبطان السفينة في بيان منفصل إنه مع عدم اتضاح سبب الانفجار، إلا أن الانفجار يبدو أن سببه لغم في قاع البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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