البخاري: السعودية تدعو لبلورة قيم انسانية مشتركة

غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: المملكة العربية السعودية تدعو لبلورة قيم انسانية مشتركة من اجل ترسيخ ركائز السلام العالمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وتأتي هذه التغريدة اثناء انعقاد القمة السعودية الصينية، فيما بدأت وفود عربية في التوافد إلى العاصمة السعودية للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى الرياض، الخميس للمشاركة كما وصل ولي عهد الكويت، ورئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرياض للمشاركة في القمتين العربية والخليجية الصينية.

وبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض، حيث ستعقد قمة سعودية – صينية، وأخرى خليجية – صينية، وثالثة عربية – صينية، أن بلاده ترتبط مع السعودية بعلاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، مبيناً أن الجانبين يتبادلان الفهم والدعم، وترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة.