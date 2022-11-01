البرازيل.. أمر قضائي بإزالة حواجز الطرق فيما بولسونارو يلتزم الصمت

أمرت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء الشرطة بإزالة عشرات الحواجز التي أقامها أنصار الرئيس جاير بولسونارو احتجاجا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية، فيما التزم الرئيس المنتمي لليمين المتشدد الصمت بشأن النتيجة.

وذكرت الشرطة الاتحادية للطرق السريعة أن سائقي شاحنات يعرقلون المرور على الطرق السريعة في 271 نقطة، بصورة جزئية أو كلية، في إطار احتجاجات خرجت في 23 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 26 في أعقاب خسارة بولسونارو أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة التي أُجريت يوم الأحد، وأضافت الشرطة أنه تمت إزالة 192 حاجزا آخر.

وأصدر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أمرا بإزالة جميع الحواجز التي يشارك فيها بصورة أساسية سائقو الشاحنات وهم فئة رئيسية داعمة لحكومة بولسونارو بالنظر لكونها استفادت من خفض تكاليف الديزل، ولا يزال بولسونارو يلتزم الصمت رغم مرور أكثر من 36 ساعة على هزيمته، ولم يعترف بالهزيمة أو يجري اتصالا بالرئيس المنتخب.

ورغم صمت بولسونارو فقد بدأ حلفاؤه السياسيون ومعاونوه في التواصل مع معسكر لولا لبحث الانتقال، وأقر بعضهم علانية بأنه يتعين على حكومة بولسونارو احترام نتيجة الانتخابات.