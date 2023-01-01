البرازيل.. إحباط هجوم بعبوة ناسفة وسكين خلال حفل تنصيب الرئيس

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين في أثناء محاولته دخول ساحة في برازيليا تقام فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا، حسبما قال آلان كامبوس المسؤول في الشرطة العسكرية بالمدينة لرويترز اليوم الأحد.

أدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا للبرازيل، الأحد، بالكونجرس ليبدأ فترة ولايته الثالثة.

وهزم لولا، الذي حكم البرازيل لفترتين بين عامي 2003 و2010، سلفه اليميني جايير بولسونارو في انتخابات في أكتوبر تشرين الأول.

وأدى لولا اليمين وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بعد تهديدات من أنصار بولسونارو بارتكاب أعمال عنف.

ويسود التوتر في برازيليا منذ إجراء الانتخابات التي شهدت أجواء مشحونة. وقالت شرطة برازيليا إنها ألقت القبض اليوم على رجل كان بحوزته عبوة ناسفة وسكين في أثناء محاولته دخول الساحة التي تقام فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في برازيليا.

ومن المقرر أن يتوجه لولا بعد المراسم لقصر بلانالتو لوضع الوشاح الرئاسي أمام حشد من 30 ألفا من مؤيديه.

وتغلب لولا (77 عاما) بفارق ضئيل على بولسونارو في أكتوبر تشرين الأول ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة، وبعدما أمضى عاما ونصف في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقا.

وفي سنوات حكمه الماضية كرئيس ينتمي لحزب العمال، نجح القيادي النقابي السابق في إخراج ملايين البرازيليين من الفقر خلال طفرة في أسعار السلع الأولية دعمت الاقتصاد.

ويواجه الآن تحديا هائلا لتحسين اقتصاد البرازيل الذي يعاني من ركود وفي الوقت نفسه توحيد بلد أشاع فيه حكم بولسونارو حالة من الاستقطاب.

وغادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى فلوريدا يوم الجمعة حتى لا يضطر لتسليم الوشاح لمنافسه، الذي لم يعترف حتى الآن بفوزه.