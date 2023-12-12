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البرازيل.. إختراق حساب السيدة الأولى والسلطات تفتح تحقيقا

منذ 12 دقيقة
علم البرازيل

علم البرازيل

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تعرض حساب السيدة الأولى في البرازيل روزانجيلا “جانجا” سيلفا في منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، لاختراق إلكتروني أمس الاثنين 11\12\2023 مما دفع السلطات لفتح تحقيق ومطالبة الشركة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بتجميد حسابها.

ونشر المُخترق عدة رسائل على حساب جانجا شملت إهانات للسيدة الأولى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالإضافة إلى عبارات معادية للمرأة.

وحُذفت المنشورات صباح اليوم الثلاثاء 12\12\2023.

وقالت الحكومة البرازيلية إن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقا في الأمر فيما قال مكتب المدعي العام إنه أرسل طلبا لإكس لحجب حساب جانجا لكن مع الاحتفاظ بالأرشيف كاملا.

وأوضحت الحكومة في بيان “نتخذ الإجراءات المناسبة كافة”.

وقالت “لا يمكن التساهل مع الجرائم والخطاب المعادي للمرأة والكراهية وعدم التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي”.

    المصدر :
  • رويترز

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