البرازيل.. ارتفاع عدد المعتقلين المرتبطين بحزب الله إلى ثلاثة

قال مصدران مطلعان، اشترطا إخفاء هويتهما، لرويترز إن الشرطة البرازيلية اعتقلت (الأحد 12-11-2023) رجلا آخر يشتبه في أن له صلات بحزب الله ليرتفع بذلك عدد المعتقلين المشتبه في صلاتهم بالجماعة إلى ثلاثة أشخاص.

أضاف المصدران أنه لم يكشف النقاب عن اسم المعتقل الذي ألقي القبض عليه في العاصمة برازيليا، ويجري حاليا التحقيق بشأن ارتباطه المزعوم مع حزب الله.

وألقت البرازيل في الأسبوع الماضي القبض على شخصين بساو باولو في أثناء تفكيك خلية يشتبه في أنها تابعة لحزب الله وكانت تخطط لهجمات على أهداف يهودية في البرازيل.

وتصنف الأرجنتين وبريطانيا وكندا وألمانيا وهندوراس والولايات المتحدة الجماعة كمنظمة إرهابية.

وقال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في عام 2019 إنه يعتزم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية أيضا لكن ذلك لم يحدث.