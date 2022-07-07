البرازيل تتوقع محصولا قياسيا من القمح في 2022

كشف مسح نشرته شركة التموين الوطنية في البرازيل اليوم الخميس عن توقعات بأن تحصد البلاد محصولا قياسيا من القمح يبلغ تسعة ملايين طن في 2022 إذ يزرع المزارعون هذا المحصول في أكبر مساحة من الأراضي في 32 عاما.

وزرعت البرازيل بالفعل نحو 65 بالمئة من المساحة المخصصصة للقمح هذا الموسم، وهي تقدر بنحو 2.9 مليون هكتار (7.166 مليون فدان). وقام المزارعون المحليون بتوسيع مساحة الأفدنة بنحو 6.6 بالمئة بما يقل عن مستوى عام 1990 الذي كان عند 3.28 مليون هكتار.

وتوقعت الشركة في السابق زيادة المحصول بنسبة 10.3 بالمئة عن الموسم السابق إلى ثلاثة أطنان من القمح لكل هكتار. ووفقا لبيانات الشركة، سجل محصول القمح في 1990 طنا لكل هكتار.

حرب أوكرانيا

ورفعت الحرب في أوكرانيا أسعار القمح العالمية، مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.

وأوكرانيا وروسيا هما أول وخامس أكبر مصدرين للقمح في العالم حيث يمثلان 20 بالمئة و10 بالمئة من المبيعات العالمية على التوالي لكن الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق بحر آزوف والبحر الأسود أمام حركة التجارة أوقفا جميع صادرات من القمح تقريبا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صادرات الحبوب الحالية من أوكرانيا لا تمثل سوى 20 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية نظرا لأن وسائل الشحن البديلة، مثل السكك الحديدية والطرق البرية، ليست فعالة مثل الشحن البحري.

وتشير توقعات المنظمتين إلى أن أسعار القمح في 2022-2023 يمكن أن تزيد 19 بالمئة عن مستويات ما قبل الحرب إذا فقدت أوكرانيا قدرتها التصديرية بالكامل، بل وستزيد 34 بالمئة إذا أضيف إلى ذلك خفض صادرات روسيا بمقدار النصف. ويبدأ موسم 2022-2023 في أول يوليو تموز في نصف الكرة الأرضية الشمالي.