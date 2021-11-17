السبت 15 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 20 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرازيل ترفض الانضمام إلى منظمة “أوبك”

17 - نوفمبر - 2021
أوبك

أوبك

A A A
طباعة المقال

كشف وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينتو كوستا ليما البوكيرك، اليوم الأربعاء، عن موقف بلاده من الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك”.

وقال الوزير على هامش معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول: “في الوقت الحالي لا توجد خطط للانضمام إلى أوبك. لكننا نواصل العمل معهم في شكل تعاون”.

وأضاف الوزير أن البرازيل تعد سابع أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، متابعا: “لذلك قررنا أنه يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أوبك وأوبك بلس”.

في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه

يود أن يرى بلاده عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

وفي رأيه، فإن لدى البرازيل القدرة على الانضمام إلى المنظمة، حيث تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة في أراضيها، ومع ذلك، لم تكن هناك أي جهود للمضي قدما في هذا الاتجاه.

    المزيد من أخبار العالم

    تدمير طائرة حوثية مسيرة- أرشيفية
    التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية وصاروخين بالستيين
    مطار برشلونة
    إسبانيا تسمح لعشرات الفلسطينيين بالخروج من مطار برشلونة
    الجبش الإسرائيلي
    إسرائيل تؤجل تسليم جثمان شهيد فلسطيني بسبب “حطأ”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوازات سفر من عدة دول
    ليس أمريكياً ولا أوروبياً.. تعرف إلى جواز السفر “الأغلى” في العالم!!
    الدولار
    دولار السوق السوداء “طلوع” في نهاية الأسبوع
    الشرطة المصرية
    مصرية تخطف زوجها وتهتك عرضه.. وهذه عقوبتها!