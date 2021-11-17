البرازيل ترفض الانضمام إلى منظمة “أوبك”

كشف وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينتو كوستا ليما البوكيرك، اليوم الأربعاء، عن موقف بلاده من الانضمام إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك”.

وقال الوزير على هامش معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول: “في الوقت الحالي لا توجد خطط للانضمام إلى أوبك. لكننا نواصل العمل معهم في شكل تعاون”.

وأضاف الوزير أن البرازيل تعد سابع أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، متابعا: “لذلك قررنا أنه يجب أن تكون لدينا علاقات جيدة مع أوبك وأوبك بلس”.

في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه

يود أن يرى بلاده عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

وفي رأيه، فإن لدى البرازيل القدرة على الانضمام إلى المنظمة، حيث تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة في أراضيها، ومع ذلك، لم تكن هناك أي جهود للمضي قدما في هذا الاتجاه.