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البرازيل تسجل ارتفاعا بوفيات وإصابات كورونا

منذ 8 دقائق
البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

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تواصل البرازبل تسجيل الأرقام القياسية بوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد .

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 11843 إصابة و243 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11843، ليصل العدد الإجمالي إلى 5566049 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 1 نوفمبر 10100 حالة، وفي 2 نوفمبر 8501.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 243 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 160496 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 1 نوفمبر 190 حالة وفي 2 نوفمبر 179.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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