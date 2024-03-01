البرازيل تصف الحملة الإسرائيلية على غزة بـ"المذبحة"

وصفت البرازيل الحملة الإسرائيلية على غزة بالـ”مذبحة”، على خلفية مجزرة الطحين التي راح ضحيتها مئات الشهداء أثناء محاولة الحصول على المساعدات يوم أمس الخميس.

وقالت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس له “حدود أخلاقية أو قانونية”، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان “الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح”.

وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مخيم البريج وسط القطاع، في اليوم الـ147 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما قصفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة أُطلق عليها “مجزرة الطحين”، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع.