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البرازيل تعتقل شخصين للاشتباه في اتصالهما بحزب الله والتخطيط لهجمات

منذ ساعتين
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن الشرطة الاتحادية البرازيلية اعتقلت اليوم الأربعاء شخصين في مجموعة يشتبه في تمويلها من جماعة حزب الله اللبنانية وكانت تجهز لهجمات محلية مزعومة وتتطلع إلى استقطاب البرازيليين.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها اعتقلت شخصين لم تذكر اسمهما بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو. ونفذت الشرطة أيضا عمليات تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس. ولم يذكر بيان الشرطة جماعة حزب الله.

وقال وزير العدل فلافيو دينو في فعالية في ريو دي جانيرو “تجري الشرطة الاتحادية تحقيقا استنادا إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل”.

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