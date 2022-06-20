البرازيل تقترب من خصخصة عملاق النفط بتروبراس

تتجه البرازيل الى نقل عملاق النفط الحكومي في البلاد الى ملكية القطاع الخاص، على غرار ما قامت به منذ أيام بعدما خصخصت شركة المرافق الكهربائية “إليتروبراس”.

في التفاصيل، تعمل وزارة الطاقة البرازيلية على مشروع قانون لخصخصة عملاق النفط الحكومي “بترولو برازيليرو” (Petroleo Brasileiro SA)، المعروف باسم “بتروبراس” (Petrobras)، بنموذج مماثل لذلك الذي استخدمته لخصخصة شركة “إليتروبراس” (Eletrobras) في بداية حزيران، حسبما ذكر لاورو جارديم، كاتب عمود في صحيفة “أو غلولو” (O Globo) دون إيضاح كيفية حصوله على المعلومات.

وكانت خصخصة شركة المرافق الكهربائية “إليتروبراس” سبباً في خفض حصة الحكومة البرازيلية في أسهم التصويت إلى أقل من 50%.

وينتظر وزير الطاقة “أدولفو ساشيدا” موافقة الرئيس “جايير بولسونارو” واللحظة السياسية المواتية لإتمام صفقة “بتروبراس”، بحسب صحيفة “أو غلوبو”. وأوضحت الصحيفة أن زيادة أسعار الوقود الأسبوع الماضي قد تساعد في تعزيز وضع القانون. كذلك، يجب أن يصوت الكونغرس البرازيلي على مشروع القانون.

في الوقت نفسه، أكدت صحيفة “فولها دي إس باولو” (Folha de S.Paulo) أنه يجري حالياً صياغة القانون، مضيفةً أن الحكومة قد تحول الأسهم التفضيلية إلى أسهم عادية، ما يخفض أيضاً حصة الحكومة.

ولم تستجب “بتروباس” على الفور لطلب التعليق خارج ساعات العمل. كذلك، لم تعلق وزارة الطاقة في البلاد فوراً.

ورفعت “بتروبراس” أسعار الوقود في 17 حزيران في انتكاسة سياسية لبولسونارو، الذي يكافح لكبح التضخم في هذا العام الذي من المقرر أن ينعقد خلاله الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أنه انتقد أرباح شركة النفط. بعد يوم واحد، قال الرئيس إنه يحظى بدعم الكونغرس لبدء تحقيق حول “بتروبراس” وسياساتها التسعيرية، لكن الشركة رفضت التعليق على الأمر.

في مقال سابق لـ”فولها” ، قال رئيس مجلس النواب “آرثر ليرا” إن الرئيس التنفيذي لشركة “بتروبراس” خوسيه ماورو فيريرا كويلو رئيس “غير شرعي ولا يمثل المساهم الأكبر بالشركة”، والذي يتمثل في الحكومة البرازيلية.