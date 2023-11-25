السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة 3 أمثال

منذ دقيقتين
علم البرازيل

علم البرازيل

A A A
طباعة المقال

وقعت البرازيل على اتفاق لزيادة الطاقة من المصادر المتجددة لثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والابتعاد عن استخدام الفحم، وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز، الجمعة، لتنضم إلى اتفاق محتمل يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات.

وقال مسؤول أوروبي مطلع إن أكبر دولة في أميركا الجنوبية صارت الآن واحدة من نحو مئة دولة وقعت على الاتفاق.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن الهدف هو أن يتم اعتماد الاتفاق رسميا من قبل القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) التي ينطلق الأسبوع القادم في دبي.

والبرازيل لاعب رئيسي بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، إذ تأتي أكثر من 80 بالمئة من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسعٍ سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفقا للبيانات الرسمية، يُستخدم الفحم لإنتاج ما يزيد قليلا عن واحد بالمئة فقط من كهرباء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

معبر رفح
غزة تحت النار
مصادر أمنية: مصر تلقت من حماس قائمة بأسماء 14 رهينة سيتم إطلاق سراحها اليوم
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
غزة تحت النار
عبد اللهيان: جيش الإحتلال فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على حماس
الجيش الاسرائيلي
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة: لا تتجهوا شمالاً

الأكثر قراءة

خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله