الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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البرازيل.. خفض أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهر

منذ ساعة واحدة
البرازيل

البرازيل

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قالت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (بتروبراس) إنها ستخفض أسعار البنزين بنسبة 4.9 في المئة من 15 تموز 2022، وهو ثالث خفض في أقل من شهر في أعقاب هبوط في أسعار النفط العالمية.

وأضافت الشركة في موقعها على الانترنت أنها ستخفض الأسعار إلى متوسط قدره 3.53 ريال (0.6939 دولار) للتر من 3.71 ريال، لتصل إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وتحتاج البرازيل لخفض أسعار الوقود لكبح تضخم مرتفع. ويعطي خفض الأسعار أيضا دفعة للرئيس جايير بولسونار بينما تظهر استطلاعات الرأي أنه يأتي خلف منافسه الرئيس الأسبق لويس أناسيو لولا دا سيلفا قبيل الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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