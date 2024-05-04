البرازيل.. فيضانات تسفر عن عشرات القتلى والمفقودين

لقي ما لا يقل عن 56 شخصًا مصرعهم وفُقد 67 آخرون جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية هذا الأسبوع.

وأصيب ما لا يقل عن 74 آخرين وسط سلسلة الفيضانات الكارثية التي أثرت على 281 بلدية، بحسب آخر الأرقام التي نشرها الدفاع المدني، السبت.

وأعلنت الحكومة المحلية حالة الكارثة في المناطق التي تأثر فيها أكثر من 67 ألف شخص بالفيضانات. وقال الدفاع المدني إن ما يقرب من 10 آلاف نزحوا ويعيش أكثر من 4500 في ملاجئ مؤقتة.

وتراقب السلطات عن كثب السدود غير المصممة للتعامل مع مثل هذا الحجم الكبير من المياه، لكنها قالت إنه لا يوجد خطر وشيك بأن تتعطل.

والتقى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالمسؤولين المحليين الذين يشرفون على جهود الإغاثة، الخميس.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي: “إننا نشهد كارثة تاريخية للأسف. إن الخسائر المادية هائلة، لكن تركيزنا في هذه اللحظة هو عمليات الإنقاذ. ولا يزال هناك أشخاص ينتظرون المساعدة”.

وأظهرت الصور ارتفاع المياه إلى أسطح المنازل في بعض المناطق، بينما خرجت فرق الإنقاذ بطوافات مطاطية لنقل الأشخاص والحيوانات الأليفة على متنها.

وقالت السلطات إن منسوب المياه في بحيرة جوايبا ارتفع صباح السبت خمسة أمتار بسبب الأمطار الغزيرة، مما يهدد عاصمة الولاية بورتو أليغري.

وتعرضت مدينة ريو غراندي دو سول بشكل متزايد لظواهر مناخية متطرفة في السنوات الأخيرة. ولقي ما لا يقل عن 54 شخصًا حتفهم في الولاية في سبتمبر/أيلول بعد تعرضها لإعصار شبه استوائي. وقد تجاوز عدد القتلى هذا العام هذا الرقم القياسي بالفعل.

وتعمل أزمة المناخ، الناجمة في المقام الأول عن حرق البشر للوقود الأحفوري، على زيادة الظروف المناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، مما يجعل العديد من الأحداث أكثر حدة وأكثر تواترًا.

وفي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، تسببت الأمطار القياسية في حدوث فيضانات مميتة وجلبت الفوضى إلى مدينة دبي الصحراوية؛ وتشهد الخزانات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا جفافا بسبب موجة حر إقليمية مستمرة وجفاف مستمر، في حين تكافح كينيا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي غمرت ضفاف الأنهار وقتلت ما يقرب من 200 شخص.

كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجاوزت درجات حرارة الهواء والمحيطات توقعات العديد من العلماء. لقد أصبح العالم بالفعل أكثر دفئا بمقدار 1.2 درجة مئوية مما كان عليه في عصور ما قبل الصناعة.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد زادت نسبة الأعاصير شديدة الشدة، أو الأعاصير المدارية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية. أصبحت موجات الحرارة أكثر تواترا وتستمر لفترة أطول.

ووجد العلماء أيضًا أن العواصف من المرجح أن تتوقف وتؤدي إلى هطول أمطار مدمرة وتستمر لفترة أطول بعد وصولها إلى اليابسة.