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البرازيل.. مظاهرات تطالب برحيل الرئيس لاستجابته السيئة لأزمة كورونا

1 - فبراير - 2021
البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

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شهدت البرازيل ، الأحد، تظاهرات جديدة ، احتجاجا على طريقة تعامل الرئيس، جايير بولسونارو، مع جائحة كوفيد-19، وقد طالب البعض باستقالته أو عزله.

وأودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 223 ألف شخص في البرازيل، البلد الاكثر تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة.

وتجمع نحو 200 شخص في وسط مدينة برازيليا حاملين لافتات كتب عليها “بولسونارو إرحل” و”العزل الآن”، في حين سارت عشرات السيارات ببطء مطلقة أبواقها. ونظمت التظاهرات أحزاب وجماعات يسارية.

وأمام مبنى الكونغرس وقفت إحدى المجموعات وقد غطى أفرادها رؤوسهم بأكياس بلاستيكية ترمز إلى موت مرضى كوفيد-19 في ولاية أمازوناس الشمالية اختناقا بعد نفاد الأكسجين في المستشفيات، وهي مشكلة عانت منها أيضا ولايتا بارا ورورايما المجاورتان.

وكان بولسونارو قد قلل بشكل متكرر من خطورة الوباء الذي وصفه بأنه مجرد “إنفلونزا صغيرة”، كما لم يعر اهتماما لوضع الأقنعة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقالت الناشطة، روث فينسيريموس، من جماعة المثليين التي شاركت في الاحتجاجات، لوكالة فرانس برس، إن “سوء الإدارة هذا نتجت عنه أكثر من 220 ألف وفاة”، مضيفة “طفح الكيل مع بولسونارو، العزل الآن”.

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