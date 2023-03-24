البرازيل.. مقتل 13 في اشتباكات مع الشرطة خارج ريو دي جانيرو

قالت الشرطة البرازيلية أمس الخميس 23\3\2023 إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات مع أفرادها خارج مدينة ريو دي جانيرو الساحلية بعد مداهمة للقبض على زعيم عصابة، في حادث دام آخر في المنطقة الحضرية مترامية الأطراف.

وقعت الاشتباكات في حي سالجيرو وهو حي للطبقة العاملة في مدينة ساو جونسالو شمال شرقي ريو دي جانيرو ثاني أكبر مدن البرازيل.

ووفقا للشرطة، فإن كل القتلى من المجرمين المشتبه فيهم. ومن بين القتلى، ليوناردو كوستا أراوجو المتهم بأنه زعيم عصابة مخدرات من ولاية بارا الشمالية. وتورط في مقتل عدد من أفراد الشرطة في بارا في الأعوام القليلة الماضية وكانت الشرطة تعتقد أنه يختبئ بالمنطقة.

ووفقا للشرطة، كانت مداهمة أمس الخميس 23\3\2023 تهدف للقبض على أراوجو في عملية شملت طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة.

وتنفذ قوات شرطة ولاية ريو بانتظام مداهمات دموية في الأحياء العشوائية في المنطقة الحضرية مترامية الأطراف.

وكتب كلاوديو كاسترو حاكم ولاية ريو دي جانيرو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “لن نسمح أن تكون ريو مخبأ لأفراد العصابات من الولايات الأخرى”.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة من السكان أصيبوا أثناء الاشتباكات.