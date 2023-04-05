البرازيل.. مقتل 4 أطفال بهجوم على حضانة

أقدم شخص على ارتكاب جريمة مروعة بعدما اقتحم بفأس حضانة أطفال في مدينة بلوميناو جنوب البرازيل، وقتل 4 أطفال.

وقال مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ “شخصاً يحمل فأساً دخل الدار وقتل أربعة أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى”، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشييتد برس”.

وأكد جورجينيو ميلو حاكم ولاية “سانتا كاتارينا”، وقوع الحادثة في مدينة بلوميناو على حسابه على تويتر، وكتب أنه تم القبض على القاتل.

وأظهرت صور بثها التلفزيون آباء يبكون خارج دار الحضانة التي وقعت فيها الجريمة، فيما حاولة قوات الأمن والطوارئ السيطرة على الوضع.