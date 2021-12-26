الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرازيل.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد

26 - ديسمبر - 2021
الشرطة البرازيلية

الشرطة البرازيلية

A A A
طباعة المقال

قتل 5 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفال بعيد الميلاد في ملعب لكرة القدم في مدينة فورتاليزا بشمال شرق البرازيل في وقت مبكر من السبت.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاضري الاحتفال مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ومن ثم فروا من مكان الهجوم، وأضاف أنه تم لاحقا اعتقال 3 مشتبه فيهم.

وقالت السلطات إنه تم التعرف على 2 من الضحايا (21 و26 عاما)، ولكل منهما سجل إجرامي لدى الشرطة في تهم حيازة سلاح بشكل غير قانوني واستلام مسروقات وتكدير الأمن والسلام العام والصلة بعصابات إجرامية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدافع وراء الجريمة ربما يكون الثأر بين عصابات إجرامية.

    المزيد من أخبار العالم

    بعد تعرّضه لإطلاق نار.. وفاة رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي"
    سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو
    الحبوب الأوكرانية العالقة.. لافروف ونظيره التركي يبحثان الآليات لحل الأزمة
    النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان
    تزامنًا مع زيارة مسؤول أميركي.. الصين تجري تدريبات قتالية جديدة حول تايوان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين بدأت الحفر في حقل كاريش للغاز الطبيعي
    اعتراض مسيرة جديدة لحزب الله في طريقها إلى كاريش