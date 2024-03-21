البرتغال تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو مساعدات للأونروا

قالت البرتغال اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إنها ستقدم عشرة ملايين يورو (10.89 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مساهمة لمرة واحدة تستهدف توفير الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأعلنت القائمة بأعمال وزير شؤون مجلس الوزراء ماريانا فييرا دا سيلفا عن حزمة المساعدات عقب اجتماع للمجلس. ووصف مسؤول بوزارة الخارجية الحزمة بأنها مساعدات إضافية لم تكن مخصصة ضمن موازنة الدولة لعام 2024.

وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح لأونروا، ودول أخرى عديدة تمويلها للوكالة منذ يناير كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وساهمت البرتغال، التي لم توقف تمويلها، بأربعة ملايين يورو للأونروا في عام 2023، وفي فبراير شباط من هذا العام أعلنت عن مساعدة إضافية للوكالة بقيمة مليون يورو.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنطونيو كوستا، في وقت سابق إنه سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وهو مواطن برتغالي دعا مرارا لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بالمساهمة البالغة عشرة ملايين يورو.

وقال كوستا للصحفيين قبل اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل “ندين بالإجماع الهجوم الهمجي الذي وقع في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، ولكن يجب علينا أن نجتمع أيضا على إدانة الطريقة غير المقبولة التي تمارس بها إسرائيل حاليا حقها في الدفاع”.