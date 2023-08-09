الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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البرتغال تسيطر على حريق غابات وتبقى في حالة تأهب

منذ 18 دقيقة
حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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سيطرت السلطات في البرتغال على حريق هائل اندلع مطلع هذا الأسبوع وأتى على آلاف الهكتارات من الغابات في جنوب البلاد إلا أن السلطات تقول إن فرق الإطفاء ما تزال بالمنطقة تحسبا لاندلاع النيران من جديد.

وقال فيتور فز بينتو القائد الإقليمي لهيئة الطوارئ والحماية المدنية اليوم الأربعاء إن الحريق في بلدية أوديميرا بمنطقة ألنتيجو قد أُخدم عند الساعة 10:15 صباحا بالتوقيت المحلي (0915 بتوقيت جرينتش).

وكان الحريق قد بدأ يوم السبت لكن درجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة أضعفت جهود أكثر من 1000 من قوات الإطفاء وخطط الإطفاء بالطائرات للسيطرة على النيران التي دمرت نحو 8400 هكتار بحسب البيانات الأولية.

وساهمت ظروف الطقس في امتداد الحريق إلى الجنوب في اتجاه منطقة الجرب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البرتغال، والتعجيل بإجلاء نحو 1400 شخص.

    المصدر :
  • رويترز

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