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البرتغال تطالب سفير إيران بإطلاق سراح السفينة أريس

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 5:58 مساءً
علم البرتغال

علم البرتغال

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استدعت وزارة الخارجية البرتغالية السفير الإيراني الثلاثاء لتندد مجددا بالهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل يوم السبت وتطالب بالإفراج عن سفينة الحاويات التي ترفع علم البرتغال إم.إس.سي أريس التي احتجزتها إيران في 13 أبريل نيسان.

وقالت الوزارة في بيان بعد الاجتماع “تنتظر وزارة الخارجية نتائج هذا الإجراء الرسمي وستقيّم اتخاذ أي خطوات إضافية بناء على ذلك”.

هذا وقد برر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين 15 نيسان/أبريل الجاري، احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال في 13 أبريل /نيسان بأنه جاء بسبب “انتهاكها لقوانين بحرية”، وأضاف أنه ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل.

وأضاف أن “يران تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج. وقد تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة انتهاكها للقوانين البحرية وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية”.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (السبت 13-4-2024) أن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها “مرتبطة بإسرائيل” وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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