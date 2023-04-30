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البرتغال.. مقتل 4 في إطلاق نار جنوب العاصمة

منذ ساعة واحدة
خريطة البرتغال

خريطة البرتغال

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ذكرت محطة سي.إن.إن البرتغال أن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر الأحد في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية.

وأوضح مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري لرويترز أن “هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد”.

وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقا في مكان الحادث.

وأشارت سي.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحا في حي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

    المصدر :
  • رويترز

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